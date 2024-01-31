ABD\'de Başörtülü Kadınların Kamala Harris\'in Etkinliğine Alınmaması Ayrımcılık Tartışmalarına Neden Oldu

ABD'de başörtülü 2 Müslüman kadının ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in etkinliğine alınmaması, ABD Başkanı Joe Biden ve Harris'in seçim kampanyasında ayrımcılık tartışmalarına neden oldu.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Harris'in 27 Ocak'ta Las Vegas'taki seçim etkinliğinde başörtülü iki kadının davetiyeleri ve etkinlik için gerekli bileklikleri olmasına rağmen salona alınmadığı görülüyor.
Görüntülerde, kadınlardan birisi kendilerini içeriye almayan kişiye, "Davetiyemiz olmasına rağmen neden bizi içeri almamayı seçiyorsunuz?" sorusunu yöneltiyor.
Diğer kadın ise "Evet bizi kasıtlı olarak almıyorsunuz." ifadesini kullanırken, bu anlarda başka misafirlerin salona giriş yapmaya devam ettiği görülüyor.
Kadınlar daha sonra kendilerini içeri almayan kişiye, Müslüman oldukları için ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor.
Kadınlar, "Bu Demokratların seçim kampanyasına ters değil mi? Çok İslamofobik ve ırkçı bir yaklaşım." diyor.
Söz konusu kişi ise sadece "Üzgünüm" demekle yetiniyor.
Görüntülerin devamında da kadınlar başörtülü oldukları için içeri alınmadıklarını ifade ediyor.
Neden içeri alınmadıklarını konusunda Harris'in ekibi meşru bir neden sunamadı
Bu anların sosyal medyadan yayımlanmasının ardından ise birçok sivil toplum kuruluşundan kadınlara destek geldi.
Filistin'e Özgürlük için Nevadalılar isimli kuruluşun X sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Bu iki Müslüman kadın, diğerleri içeri girmeyi sürdürürken etkinliğe alınmadı. Neden içeri alınmadıklarını sorguladıklarında ise Harris'in ekibi meşru bir neden sunamadı." açıklaması yer aldı.
Konuya ilişkin Harris'in ekibinden ise bir açıklama gelmedi.
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