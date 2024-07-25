ABD'de Filistin destekçileri Netanyahu'yu protesto etti - Son Dakika
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ABD'de Filistin destekçileri Netanyahu'yu protesto etti

ABD Başkanı Biden ile görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray önünde Filistin destekçisi göstericiler tarafından protesto edildi. Göstericiler, Gazze politikasına tepki göstererek acil ateşkes çağrısında bulundu.

25.07.2024 21:24
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ABD'de Filistin destekçisi göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray önünde protesto etti.

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ederken, Beyaz Saray dışında çok sayıda gösterici iki ülkenin Gazze politikasına tepki gösterdi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Beyaz Saray'ın çevresindeki birçok yol kapatılırken, çoğu zaman gösterilere izin verilen Beyaz Saray'ın hemen önündeki Lafayette Park da bugün polis tarafından kapatıldı.

Lafayette Park'ın dışındaki alanda toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu ve Biden aleyhinde sloganlar atarak Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Ellerinde taşıdıkları pankartlarda Netanyahu'yu "soykırımcı" olarak niteleyen göstericiler, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurun" yazılı büyük bir pankart açtılar.

"Netanyahu bir savaş suçlusudur" yazılı pankartlar taşıyan bazı Yahudi grupların da katıldığı gösteri, Biden ile Netanyahu'nun Beyaz Saray'da görüştüğü süre boyunca devam etti.

Dün ABD Kongresine hitap eden Netanyahu'ya yönelik dev bir protesto gerçekleştirilmiş, binlerce kişi Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'nde geniş katılımlı büyük bir gösteri düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Filistin destekçileri Netanyahu'yu protesto etti - Son Dakika

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