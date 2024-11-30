ABD'de Kar Yağışı ve Soğuk Havalar Etkili - Son Dakika
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ABD'de Kar Yağışı ve Soğuk Havalar Etkili

Doğu ve kuzeydoğuda kar yağışı ve dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda aksamalar bekleniyor.

30.11.2024 20:16
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NEW ABD'nin doğu ve kuzeydoğu bölgelerini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı ve aşırı soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklıklarının uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ABD'nin Kanada sınırına yakın bölgelerinde hissedilmeye başlayan soğuk hava, özellikle New York, Pensilvanya ve Ohio'nun kuzey kesimlerinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, ülkenin doğusuna doğru ilerleyen "dondurucu hava kütlesinin" bir süre bu bölgedeki eyaletlerde etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Yetkililer, kar yağışını halihazırda Kanada sınırındaki göller bölgesini etkisi altına aldığı, birkaç gün içinde ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin donma noktasının altındaki sıcaklıkları deneyimleyeceği bilgilerini paylaştı.

Doğu bölgesindeki bazı eyaletler arası yolların kardan büyük oranda etkileneceği ve bazı bölgelerde ise 15 ila 25 santimetre arası kar yağışı gözleneceği kaydedildi.

New York'un Kanada sınırındaki Ontario Gölü çevresinde ise hafta sonu sürekli yağması beklenen karın kalınlığının 1,80 metreye kadar ulaşabileceği, bu nedenle bölge için olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi.

Ohio ve Pensilvanya'nın kuzey kesimlerinde de kar yağışı nedeniyle ulaşımın yer yer durma noktasına geleceği, hava yolu ulaşımında da önemli gecikmelerin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.??????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Kar Yağışı ve Soğuk Havalar Etkili - Son Dakika

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