ABD\'nin New Jersey ve New York eyaletlerinde şiddetli yağışlar sonucu su baskınları yaşandı

NEW ABD'nin New Jersey ve New York eyaletlerindeki bazı nehirlerin dünkü şiddetli yağışın ardından taşması nedeniyle su baskınları yaşandı, fırtına sebebiyle de binlerce kişi elektriksiz kaldı, hava yolu ulaşımı aksadı.

New Jersey'in birçok yerinde yoğun yağış nedeniyle taşan nehirler, kuzey bölgelerinde insanların evlerinde mahsur kalmalarına, otoyolların kapanmasına ve okulların gecikmeli açılmasına sebep oldu.

New Jersey Valisi Phil Murphy, su baskını tehlikesinin hala geçmediğini, fırtına dolayısıyla da eyalette 56 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Ülkedeki uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda 40 uçuş fırtına nedeniyle iptal edildi.

Eyaletin en kalabalık şehirlerinden Paterson'da, araçlarında mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

Bölgede nehir sularında perşembeye kadar 3 metre artış yaşanabileceği ifade ediliyor.

New York ile New Jersey'i ayıran Hudson Nehri'nde su seviyesinin yükseldiği ve Hoboken ile Edgewater gibi bölgelerdeki bazı tren istasyonları ve otoparkların sular altında kaldığı görüldü.

Fırtınadan etkilenen New York'taki La Guardia Havalimanı'nda da 46 uçuş iptal edildi.

Dün ABD'nin doğu bölgesini etkisi altına alan şiddetli fırtına, yağmur ve su baskınlarına karşı ilgili kurumlar, 40 milyondan fazla kişi için gün boyunca uyarılar yapmıştı.

New Jersey Valisi Murphy, bazı bölgeler için beklenen su baskınları nedeniyle eyalet genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.