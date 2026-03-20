ABD'de Sunucu İhracı İddiası
ABD'de Sunucu İhracı İddiası

20.03.2026 11:48
Super Micro Computer??leri, yüksek performanslı sunucuları Çin'e aktarmakla itham ediliyor.

NEW ABD'de Super Micro Computer şirketiyle bağlantılı 3 kişi, milyarlarca dolarlık bilgisayar sunucularını Çin'e sevk etmeyi planlamakla itham edildi.

Manhattan federal mahkemesine sunulan iddianameye göre, sanıklar, 2025-2026'da ABD'de üretilen yüksek performanslı sunucuların büyük bir kısmını Çin'e aktarmayı amaçlayarak "ABD ihracat kontrol yasalarını" ihlal etti.

Super Micro Computer şirketinde kıdemli başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi 71 yaşındaki ABD vatandaşı Yih-Shyan "Wally" Liaw ile 44 yaşındaki sözleşmeli çalışan Ting-Wei "Willy" Sun, California'da gözaltına alındı.

Öte yandan yetkililer, Tayvan'daki şirketin satış müdürü Ruei-Tsang "Steven" Chang'in halen firarda olduğunu belirtti.

İddianamede, Liaw ve Chang'in, Güneydoğu Asya'daki bir şirketin yöneticilerine 2024-2025'te Super Micro Computer şirketinden 2,5 milyar dolarlık sunucu sipariş etmeleri talimatını verdiği aktarıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Kriminal Soruşturma Müdür Yardımcısı James Barnacle, sanıkların sahte belgeler kullandığını, denetim envanterlerini geçmek için sahte ekipmanlar hazırladığını ve bir şirketi aracı olarak kullandığını kaydetti.

Savcı Jay Clayton da bu tür planların "ABD ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu" ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
