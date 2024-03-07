- ABD'deki ön seçimlerde 'Süper Salı'nın galibi Trump ve Biden oldu
WASHINGTON - ABD'de partilerin başkan adaylarının belirlenmesi için en fazla ön seçimin yapıldığı 'Süper Salı'nın galibi Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump, Demokrat Parti'den ise Joe Biden oldu.
ABD'de Kasım ayındaki başkanlık seçimi için kritik bir öneme sahip 'Süper Salı'da eyaletlerde başkan adaylarının belirlenmesi için gerçekleştirilen ön seçimlerin kazananları belli oldu. Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı eski Başkan Donald Trump, rakibi Nikki Halley karşısında ezici bir zafer elde etti. Trump elde ettiği galibiyetle başkan adaylığı konumunu sağlamlaştırırken, Joe Biden da benzer bir sonuçla Süper Salı'nın galibi oldu.
Resmi olmayan verilere göre Trump sonuçların açıklandığı Virginia, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Maine, Texas, Arkansas, Alabama, Colorado, Minnesota, Massachusetts ve California eyaletlerinde ön seçimleri kazandı. Nikki Halley ise Washington'ın ardından Trump'a karşı ikinci zaferini Vermont eyaletinde elde etti.
ABD Başkanı Biden ise Iowa, Vermont, Virginia, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Maine, Massachusetts, Texas, Arkansas, Alabama, Colorado, Minnesota, Utah ve California eyaletlerindeki ön seçimlerde galip geldi. Biden'ın ön seçimlerdeki rakibi Jason Palmer da yalnızca Amerikan Samoası'ndaki seçimi kazandı.
Delege sayısında son durum
Süper Salı toplam delege sayısının üçte birinden fazlasının seçildiği gün olması nedeniyle önem taşıyor. Başkanlık yarışındaki ön seçimlerde son duruma göre Donald Trump şu ana kadar 961, rakibi Nikki Haley ise 86 delege kazandı. Joe Biden'ın bin 501 delegesi bulunurken, rakibi Jason Palmer'ın yalnızca 3 delegesi bulunuyor.
Trump'ın partisinin adaylığını kesinleştirebilmesi için 2 bin 429 delegeden en az bin 215'ini kazanması gerekiyor. Biden'ın ise 3 bin 934 bin delegenin bin 968'inin desteğini alması gerekiyor.
Dün ABD'nin 16 eyaletinde ve ABD'ye bağlı Amerikan Samoası'nda partilerin adaylarını belirlemek üzere seçim düzenlenmişti.
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