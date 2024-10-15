ABD'den İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika
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ABD'den İsrail'e Gazze Uyarısı

ABD, İsrail'e Gazze'ye insani yardım girişlerini serbest bırakması için uyarıda bulundu.

15.10.2024 19:18
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ABD yönetiminin, İsrail'e, Gazze'ye insani yardım girişlerine izin vererek buradaki durumun iyileştirilmesini, aksi durumda İsrail'e askeri yardımlarının bazılarının durdurulabileceğini belirten bir mektup gönderdiği bildirildi.

CNN'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektupta Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünün açılmasını talep etti.

13 Ekim tarihli mektupta, Gazze'deki acil insani durumun giderek kötüleştiği ve buraya yönelik insani yardımların engellenmemesi gerektiği kaydedildi.

ABD'li bakanlar, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanması ve bu yolla bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini, aksi durumda ABD Başkanı Joe Biden'ın şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dış Yardımlar Yasası'nın 620 I bölümüne göre ABD yönetimi, insani krizin olduğu bölgelere başta gıda ve ilaç olmak üzere insani yardımların girişini engelleyen ülkelere karşı silah yardımlarını askıya alabiliyor.

Mektupta bu yasaya ve Biden'ın memorandumuna atıf yapan Blinken ile Austin, "Size, Gazze'deki insani durumun giderek kötüleşmesi hakkında ABD yönetiminin derin endişelerini dile getirmek ve bu ay içinde hükümetinizden bu durumu düzeltecek acil ve sürdürülebilir adımlar atmanızı istemek için yazıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye gıda taşıyan kamyonları kasıtlı olarak engellediği yönündeki işaretlere dikkati çeken Blinken ile Austin, günlük 350 kamyonun Gazze'ye gıda götürmesine izin verilmesini talep etti.

Aynı mektupta, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinden güneyine zorla göç gibi bir politika uygulamaması gerektiğine de işaret edildi.

Kaynak: AA

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