ABD\'den İsrail\'e Gönderilen Askeri Malzemelerin Belçika Üzerinden Taşındığı İddia Edildi

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ABD'den İsrail'e gönderilen en az 70 ton askeri malzemenin Belçika'nın Liege Havalimanı vasıtasıyla iletildiği iddia edildi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Uluslararası Af Örgütü, Barış ve Demokrasi için Ulusal Eylem Koordinasyonu (CNAPD), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Vredesactie isimli sivil toplum kuruluşları (STK), ABD'den İsrail'e sevk edilen silahların Liege Havalimanı vasıtasıyla gönderildiğini öne sürdü.

7 Kasım 2023-4 Mart 2024'te Liege Havalimanı'ndan yapılan yaklaşık 10 uçuşla ilgili veri topladığını belirten söz konusu STK'ler, 4 Mart'tan sonra da İsrail'e silah sevkiyatının durduğuna dair bir işaret olmadığını kaydetti.

STK'lerin elde ettikleri bilgilere göre, İsrail'e ulaştırılan en az 70 ton askeri malzeme arasında küçük silahlar için mühimmat ve fünyeler ile F-35 ve F-16 savaş uçakları için parçalar bulunuyor.

Askeri malzemelerin, havalimanının kargo bölümünde faaliyet gösteren İsrail hava yolu şirketi Challenge Airlines tarafından taşınırken, F-35 parçalarının nihai varış noktasının İsrail'deki Nevatim hava üssü olduğu öne sürüldü.

Valon Bölgesindeki düzenlemenin bu durumu mümkün kıldığını ifade eden STK'ler, "Aktarma olmaksızın üçüncü bir ülkeye gidecek silah sevkiyatı maksadıyla bir uçak Liege Havalimanı'na indiğinde, Valon Bölgesi tarafından herhangi bir transit geçiş ruhsatı gerekmiyor." yorumunu yaptı.

STK'ler, konuya ilişkin Valon Bölgesi aleyhine dava açacaklarını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Gilkinet: " Gazze'deki sivil halkın yaşadığı dehşetin suç ortağı olamayız"

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Georges Gilkinet ise söz konusu iddialara ilişkin şunları kaydetti:

"Bu sabah basında yayımlanan bilgiler soru işaretleri yaratmakta ve herkesi sorumluluk almaya çağırmaktadır. Gazze'deki sivil halkın yaşadığı dehşetin suç ortağı olamayız. Bu sabahki ifşaatların ardından, yönetimimden ve Belçika devletinin danışmanlarından Challenge Airlines'a karşı şikayette bulunma olasılığını incelemelerini istedim."

Valon Bölgesinde transit geçişe ilişkin "yasal boşluk olduğu" değerlendirmesi yapan Gilkinet, Valonya Hükümeti'nin Başbakanı Elio di Rupo'ya bu hususta gerekli adımları atmaya çağıran bir mektup gönderdiğini aktardı.

Şubatta Brüksel Başkent Bölgesi ve Fransızca konuşulan Valon Bölgesi hükümetleri, İsrail'e askeri teçhizat ihracatının yanı sıra hem sivil hem askeri amaçlar için kullanılabilecek mal ve teknolojilerin ihracatını yasaklamıştı.