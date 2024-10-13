ABD'den İsrail'in UNIFIL Saldırılarına Endişe

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarından "derin endişe" duyduğunu dile getirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder tarafından yapılan yazılı açıklamada, Austin'in İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Austin'in, İsrail'in Lübnan'daki BM Lübnan Geçici Barış Gücü askerlerine ateş açtığına dair raporlar ve iki Lübnanlı askerin öldüğüne ilişkin haberlerden duyduğu "derin endişeyi" dile getirdiği bildirildi.

Austin'in UNIFIL güçlerinin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladığı aktarılan açıklamada, "Lübnan'daki askeri operasyonlardan mümkün olan en kısa sürede diplomatik bir sürece geçilmesi ihtiyacının pekiştiği" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Austin'in Gazze'deki acil duruma ve esirlerin en kısa sürede ailelerine teslim edilmesi gerektiğine değindiği belirtilerek, "Bakan, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz, kalıcı ve sağlam bağlılığını bir kez daha teyit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

ABD Savunma Bakanı Austin, Gallant ile telefon görüşmesine ilişkin 11 Ekim'de X hesabından yaptığı açıklamada, "UNIFIL güçlerinin güvenliğini sağlamaları ve askeri operasyonlardan mümkün olduğunda diplomatik bir sürece geçiş çabalarının koordinasyonu konusunda (İsrail'i) teşvik ettim." ifadesine yer vermişti.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.

İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu iki Lübnan askeri ölmüştü.