ABD'den Suriye'deki Hedeflere Saldırı

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ABD, personeline yönelik saldırılara karşılık olarak Suriye'deki İran destekli gruplarla bağlantılı 9 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) resmi sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Suriye'de bulunan Amerikan personeline yönelik saldırılara karşılık verildiği bildirildi.

Açıklamada, Suriye'deki İran destekli gruplarla bağlantılı 2 bölgede 9 hedefe saldırı yapıldığı ve bu sayede söz konusu grupların ileride "ABD ve müttefiklerine yönelik bir saldırı düzenleme ihtimalinin azaltıldığı" belirtildi.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, ABD güçlerine yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini belirterek, "ABD personelini ve ortaklarını korumak için gerekli her adımı atmaya devam edeceğini" kaydetti.