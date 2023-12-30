ABD Deniz Kuvvetleri: Husilerin saldırıları devam edecek

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı Koramiral Brad Cooper, "Husilerin pervasız saldırıları muhtemelen devam edecek." ifadelerini kullandı.

Associated Press'e konuşan Koramiral Cooper, Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cooper, Husilerin gemilere yönelik saldırılarına karşı kurulduğu duyurulan "Refah Muhafızı Operasyonu (Operation Prosperity Guardian)" isimli çok uluslu misyonun açıklandığından bu yana yaklaşık 1200 ticari geminin bölgeden geçtiğini ancak hiçbirinin saldırıya uğramadığını söyledi.?

"ABD, Fransa ve İngiltere'ye ait 5 geminin" Kızıldeniz'in güneyi ve Aden Körfezinin batısında devriye attığını kaydeden Cooper, misyonun başlamasından bu yana gemilerin 17 dron ve 4 gemisavar balistik füze düşürdüğünü belirtti.

Husilerin gemisavar balistik füze kullanımındaki artışa dikkati çeken Cooper, "Husilerin pervasız saldırıları muhtemelen devam edecek." açıklamasında bulundu.

Cooper ayrıca, misyona daha fazla ülkenin katılımının beklendiğini vurguladı.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek, gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu açıklamıştı.

Buna karşılık Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" söylemiş ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.