ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanlarıyla Telefon Görüşmeleri Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmeleri yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile İran ve Gazze'yi görüştüğü bildirildi.
Açıklamada ikilinin, İran'ın bölgede gerilimi daha fazla tırmandırmasının önlenmesi ve Gazze'deki krizin ele alındığı kaydedildi.
Blinken'ın, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasında gösterdiği liderlikten dolayı Ürdün'e teşekkür ettiği görüşmede, bölgedeki krizin hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı barış ve güvenlik sağlayacak şekilde sonlandırılmasına yönelik diplomatik çabalar gündeme geldi.
Açıklamada Blinken'ın yaptığı diğer bir telefon görüşmesinde Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile konuştuğu belirtildi.
İkilinin bölgedeki istikrarın ilerletilmesini görüştüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'ye insani yardımların artırılması, Filistinli sivillerin korunması ve "ivedi bir ateşkes" konularının da ele alındığı aktarıldı.
Açıklamada, ikilinin ayrıca Sudan'daki çatışmaları sonlandırmaya ve sivillere yönelik zararı önlemek amacıyla Cidde platformu altında yapılan müzakerelerin yeniden başlatılmasını ele aldığı ifade edildi.
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