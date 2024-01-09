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ABD Donanma Mensubu Asker, Çin'e Hassas Askeri İstihbarat Sağladığı İçin Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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ABD Donanma Mensubu Asker, Çin'e Hassas Askeri İstihbarat Sağladığı İçin Hapis Cezasına Çarptırıldı

ABD'de, donanma mensubu bir asker, Çin'e hassas askeri istihbarat sağladığı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede 27 ay hapis cezasına çarptırıldı. 26 yaşındaki Wenheng 'Thomas' Zhao, rüşvet karşılığında Çin istihbaratına hassas bilgiler vermekten mahkum oldu. Zhao'nun cezasının bitiminde serbest bırakıldıktan sonra da iki yıl denetim altında tutulacağı belirtildi. ABD donanmasında görevli Zhao, Ağustos 2021'den Mayıs 2023'e kadar Çin istihbarat görevlisine rüşvet almak karşılığında hassas askeri bilgileri ilettiği iddia ediliyor. Bu bilgiler arasında Hint-Pasifik'teki ABD askeri tatbikatının operasyonel planlarının da yer aldığı öne sürülmüştü.

ABD Donanma Mensubu Asker, Çin\'e Hassas Askeri İstihbarat Sağladığı İçin Hapis Cezasına Çarptırıldı
09.01.2024 - 00:47,  Güncelleme: 00:47
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ABD'de, donanma mensubu bir asker, Çin'e "hassas askeri istihbarat sağladıkları" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede 27 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Wenheng "Thomas" Zhao'nun rüşvet karşılığında Çin istihbaratına hassas bilgiler vermekten mahkum olduğu bildirildi.

Zhao'nun, 27 ay hapis cezasına çarptırıldığı, cezasının bitiminde serbest bırakıldıktan sonra da iki yıl denetim altında tutulacağı kaydedildi.

Eyaletin Port Hueneme'de bulunan ABD donanmasında görevli Zhao, donanmaya ait hassas askeri bilgileri Ağustos 2021'den Mayıs 2023'e kadar Çin'den bir istihbarat görevlisine iletmesi karşılığında rüşvet almakla suçlanmıştı.

Zhao'nun yetkililere gönderdiği bilgilerin arasında Hint-Pasifik'teki ABD askeri tatbikatının operasyonel planlarının da yer aldığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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