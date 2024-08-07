ABD, Gazze'de ateşkes anlaşmasının henüz kabul edilmediğini bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Gazze'de ateşkes anlaşmasının henüz kabul edilmediğini bildirdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamalı Gazze'de ateşkes anlaşmasını bugüne kadar Hamas'ın kabul etmediğini savunan Beyaz Saray, bugünkü açıklamasında 'hem İsrail'in hem de Hamas'ın henüz anlaşmayı onaylamadığını' bildirdi.

07.08.2024 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamalı Gazze'de ateşkes anlaşmasını bugüne kadar Hamas'ın kabul etmediğini savunan Beyaz Saray, bugünkü açıklamasında "hem İsrail'in hem de Hamas'ın henüz anlaşmayı onaylamadığını" bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Orta Doğu'daki artan tansiyonu ve Gazze'de ateşkes sürecini değerlendirdi.

Kirby, Gazze'de ateşkesin bir an önce olması için çok çalıştıklarını ve müzakerelerde "hiç olmadığı kadar sonuca yakın" olduklarını vurguladı.

Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'la ateşkes müzakerelerinin nereye evrilebileceğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Kirby, ABD yönetiminin son dönemdeki açıklamalardan farklı çelişkili bazı değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, ABD Başkanı Biden'ın duyurduğu 3 aşamalı Gazze'de ateşkes anlaşmasını bugüne kadar Hamas'ın kabul etmediğini ve topun Hamas'ın sahasında olduğunu savunan ABD'li yetkililerin söylemlerinden farklı bir yorum yaptı.

"Anlaşma kabul edilmedi çünkü hiçbir taraf henüz mutabık olmadı"

"Anlaşma kabul edilmedi çünkü hiçbir taraf henüz mutabık olmadı. Biz iki tarafın da bir sonuca ulaşmak için burada bazı nihai dokunuşlar yapması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuşan Kirby, sadece Hamas'ın değil, aynı zamanda İsrail'in de henüz anlaşmaya onay vermediği konusundaki ısrarlı sorulara muhatap oldu.

Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da ateşkes anlaşmasını kabul edip etmediğiyle ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Masada bir öneri var ve bu iyi bir öneri. Bu öneri bize 6 haftalık ateşkes getirecek ve en hassas esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak. (Anlaşmayla ilgili) Boşlukların doldurulacak kadar dar olduğuna inanıyoruz. Uygulamayla ilgili üzerinde konuşulması gereken bazı detaylar var. Biz iki tarafın da bunlar üzerine düşünmesini ve anlaşmanın sağlanmasını istiyoruz. Bu konunun acil olduğunu düşünüyoruz ve aynı hissiyatın tüm taraflarda da olması gerektiğine inanıyoruz."

Daha sonra söz alan bir muhabir, Biden'ın açıkladığı anlaşmanın bugüne kadar "İsrail'in önerisi" olarak lanse edildiğini, bugün ise İsrail'in de henüz anlaşmayı kabul etmediğinin söylendiğini ve bunun bir ikilem olup olmadığını sordu.

Kirby, önceki cevabının geçerli olduğunu ve ekleyecek bir şeyinin olmadığını söylerken, Biden'ın duyurduğu anlaşmanın ABD'ye mi İsrail'e mi ait olduğu yönündeki soruyu ise cevapsız bıraktı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünkü açıklamasında, Gazze'de ateşkesle ilgili sorumluluğun Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Sinvar'ın omuzlarında olduğunu ve sürecin gidişatına onun karar vereceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Joe Biden, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Gazze'de ateşkes anlaşmasının henüz kabul edilmediğini bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:24 TBB’den belediye borçlarıyla ilgili 24 maddelik çözüm önerisi TBB'den belediye borçlarıyla ilgili 24 maddelik çözüm önerisi
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:30 Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı’na sundu Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı'na sundu
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
07:50 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak
07:28 İspanya’dan İstanbul’a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 20:50:41. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Gazze'de ateşkes anlaşmasının henüz kabul edilmediğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement