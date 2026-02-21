ABD Güçlerinden Uyuşturucu Teknesine Saldırı

WASHINGTON, 21 Şubat (Xinhua) -- ABD güçlerinin cuma günü Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD Güney Saha Komutanlığı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Alınan istihbaratla söz konusu teknenin bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyir halinde olduğu ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu doğrulanmıştır" dedi. Komutanlık, herhangi bir kanıt sunmaktan kaçındı.

Açıklamada ABD güçlerinin herhangi bir zarar görmediği belirtildi.

Fox News'ün haberine göre Pentagon'un Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik düzenlediği en az 43 saldırıda en az 148 kişi hayatını kaybetti.