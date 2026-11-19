ABD Hazine Bakanlığı, Güneydoğu Asya'da siber dolandırıcılık merkezlerini işlettikleri ve bu faaliyetlere destek sağladıkları gerekçesiyle 3 kişiyle bağlantılı 2 şirkete yaptırım uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya'daki siber dolandırıcılık ağlarının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından Güneydoğu Asya'da siber dolandırıcılık merkezlerini işleten ve bu faaliyetlere aracılık eden 3 kişi ile bunlarla bağlantılı 2 şirkete yaptırım uygulandığı bildirildi.

Yaptırım listesine alınan kişiler arasında sanal para yatırımı dolandırıcılığı yoluyla Amerikalıları hedef alan dolandırıcılık merkezlerinin işletmecilerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezi ağlarına koruma ve destek sağlayan silahlı gruplarla bağlantılı kişilerin de yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kamboçya vatandaşı Zhao Hui'nin, OFAC tarafından daha önce yaptırım listesine alınan Prince Group Organize Suç Örgütü'ne ait bir dolandırıcılık merkezini kiraladığı ve örgütün yaptırım listesinde bulunan elebaşı Chen Zhi'ye koruma bedeli ödediği iddia edildi.

Zhao'nun, Kamboçya'da Prince Group'tan bağımsız başka bir dolandırıcılık merkezinin de sahibi olduğu ve bu merkezdeki dolandırıcılık faaliyetlerine doğrudan katıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, söz konusu merkezin ağırlıklı olarak Amerikalıları ve Avrupalıları hedef aldığı, bu tür merkezlerde sanal para yatırımı dolandırıcılığı yapıldığı ifade edildi.

Zhao'nun bir dolandırıcılık merkezini kiralaması ve Kamboçya'da başka bir dolandırıcılık merkezinin sahibi olarak bu merkezi işletmesi nedeniyle söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine önemli ölçüde destek sağladığı bildirilen açıklamada, bu gerekçeyle yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Zhao'nun Kamboçya merkezli bir inşaat şirketi ile bir yönetim ve danışmanlık şirketinin yönetim kurulu başkanı olduğu, her 2 şirketin de Zhao'ya doğrudan veya dolaylı olarak ait olması, onun tarafından kontrol edilmesi ya da onun adına veya hesabına hareket etmesi nedeniyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında, daha önce Myanmar'da Amerikalıları sahte yatırım planlarıyla hedef alan siber dolandırıcılık merkezlerine destek vermesi nedeniyle yaptırım uygulanan Demokratik Karen Yardımsever Ordusu'nun (DKBA) başkomutanı General Saw Shwe Wah ile Tayland sınırına yakın Karen eyaletindeki Three Pagodas Pass bölgesinde güvenliği denetleyen Albay Saw A One'nin de yaptırım listesine alındığı bildirildi.