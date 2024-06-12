ABD, Hamas'ın ateşkes önerisini değerlendirdi

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas'ın Gazze'de ateşkes konusunda verdiği yanıtta önerdiği değişiklikleri "küçük düzenlemeler" olarak tanımladı ve ateşkes anlaşmasıyla ilgili nihai boşlukları kapatmaya çalıştıklarını belirtti.

Sullivan, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Gazze'de ateşkes konusundaki son durumu değerlendirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) tasarının ardından ateşkes anlaşmasıyla ilgili resmi geri bildirim yapan Hamas'ın anlaşma metni üzerindeki değişiklik taleplerini "küçük ve öngörülebilir değişiklikler" olarak tanımladı.

Bu değişiklik taleplerinin "üzerinde çalışılabilir" başlıklar olduğunu kaydeden Sullivan, buna mukabil bazı düzenlemelerin BMGK'de desteklenen metinden hissedilir düzeyde farklı bir içerik anlamına geleceğini belirtti.

Sullivan, "Hamas'ın önerdiği değişikliklerin çoğu küçük düzenlemeler ve öngörülemez şeyler değil. ABD, başta Mısır ve Katar olmak üzere arabulucular aracılığıyla Başkan'ın 31 Mayıs'taki konuşması ve BMGK kararıyla tutarlı olacak şekilde nihai boşlukları kapatmak üzere çalışacaktır." dedi.

Bu ateşkes anlaşması sürecini nihayete erdirmek istediklerini vurgulayan Sullivan, "Pazarlık yapma zamanı bitti. Şimdi ateşkesin başlamasının ve esirlerin evlerine dönmesinin zamanı." diye konuştu.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.