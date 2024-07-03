ABD Hükümet Çalışanları, Biden'ın Gazze Politikalarını Protesto Ederek İstifa Etti - Son Dakika
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ABD Hükümet Çalışanları, Biden'ın Gazze Politikalarını Protesto Ederek İstifa Etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze politikaları nedeniyle istifa eden 12 hükümet çalışanı, yayımladıkları ortak açıklamada Amerika'nın İsrail'e sağladığı diplomatik koruma ve silah akışının Filistinlilerin öldürülmesi ve açlığa mahkum edilmesinde suç ortağı olduğunu belirtti. Açıklamada, ABD yönetiminin Gazze politikasının fiyasko ve ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olarak tanımlandığı ifade edildi. Hükümet çalışanları, insan haklarını ihlal eden devlet ve gruplara silah satılmamasını öngören Leahy Yasası'nın uygulanmasını talep etti.

03.07.2024 10:33
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze politikaları nedeniyle istifa edenlerden 12 hükümet çalışanı yayımladıkları ortak açıklamada, "Amerika'nın İsrail'e sağladığı diplomatik koruma ve silah akışı, Filistinlilerin öldürülmesi ve açlığa mahkum edilmesinde inkar edilemez şekilde suç ortağı olmamıza sebep olmuştur." ifadelerini kullandı.

Biden'ın, İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik politikalarından dolayı istifa eden ve aralarında Dışişleri ve Savunma Bakanlığından yetkililerin bulunduğu 12 hükümet çalışanı ortak açıklama yayımladı.

ABD yönetiminin Gazze politikasının "fiyasko ve ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit" olarak tanımlandığı açıklamada, "Amerika'nın İsrail'e sağladığı diplomatik koruma ve silah akışı, Filistinlilerin öldürülmesi ve açlığa mahkum edilmesinde inkar edilemez şekilde suç ortağı olmamıza sebep olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu sadece ahlaki açıdan kınanacak ve uluslararası insancıl hukuku ve ABD yasalarını açıkça ihlal eden bir durum olmakla kalmamış, aynı zamanda Amerika'yı da hedef haline getirmiştir." denildi.

Ortak açıklamada, problemin çözümü olarak, insan haklarını ihlal ettiği belirlenen devlet ve gruplara silah satılamayacağını öngören Leahy Yasası'nın uygulanması gerektiği belirtildi.

Biden yönetiminde Gazze politikasına tepki istifaları

ABD Dışişleri Bakanlığı "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimi Genel Müdürü Josh Paul, Ekim 2023'te Biden'ın Gazze politikalarına tepki için istifa eden ilk isim olarak öne çıkmıştı.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığında iki yıllık sözleşmesi bulunan dış ilişkiler görevlisi Annelle Sheline, ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, Biden'ın Gazze saldırılarına desteği nedeniyle istifa ettiklerini duyurmuştu.

Ataması Biden tarafından yapılmış İçişleri Bakanlığı Personel Şefinin özel asistanı Lily Greenberg Call, 15 Mayıs'ta, Call'dan bir hafta önce de ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansında (DIA) çalışan Yahudi kökenli Binbaşı Harrison Mann de ABD'nin Gazze saldırılarına verdiği destek nedeniyle istifa eden isimler arasına katılmıştı.

Kaynak: AA

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