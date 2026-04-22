ABD, İran\'dan Ayrılma Çağrısı Yaptı

22.04.2026 16:28
ABD, İran hava sahasının kısmen açılmasının ardından vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran hava sahasının kısmen açılarak uçuşların yeniden başlaması üzerine İran'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısında bulundu.

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, "21 Nisan itibarıyla, İran hava sahası kısmen yeniden açılmıştır. ABD vatandaşlarının İran'ı şimdi terk etmesi, güncellemeler için yerel medyayı takip etmesi ve İran'dan kalkış uçuşları hakkında ek bilgi için hava yolu şirketleriyle görüşmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İran'dan ayrılacak Amerikalıların kara yoluyla Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan'a gidebileceği ancak Afganistan, Irak veya Pakistan-İran sınır bölgesine seyahat etmemeleri gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Advertisement
