ABD, İsrail'den Soruşturma Talep Etti - Son Dakika
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ABD, İsrail'den Soruşturma Talep Etti

ABD, Batı Şeria'da ölen Türk-Amerikan aktivist için İsrail'den soruşturmayı tamamlamasını istedi.

19.11.2024 10:17
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ABD, İsrail'in, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Türk ve Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmasını tamamlamasını istediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin Eygi'nin ölümüne ilişkin sorusunu yanıtladı.

İsrail ile temas halinde olduklarını ancak soruşturmaya ilişkin henüz bir gelişme olmadığını belirten Miller, soruşturmanın sonuçları hakkında kendilerini bilgilendirmesi için İsrail'e baskı yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Miller, "Bu konuda konuşmadan önce soruşturmanın tamamlanmasını istiyoruz. Ancak bu sürecin ucunun açık olduğu anlamına gelmiyor." dedi.

İsrail'in, Batı Şeria'daki uluslararası aktivistlere yönelik baskılarını artırdığına ilişkin Haaretz gazetesinin haberi hakkındaki bir soruya da Miller, ABD'nin konuyla alakalı bilgi topladığını söyledi.

İsrail askerleri, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail'den Soruşturma Talep Etti - Son Dakika

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