ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık silah satışı onaylamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık silah satışı onaylamaya hazırlanıyor

ABD yönetimi, İsrail-Lübnan ateşkesi sürecinde İsrail'e 680 milyon dolarlık silah satışına onay veriyor.

27.11.2024 22:46
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ABD yönetiminin, İsrail- Lübnan ateşkes anlaşmasının henüz başladığı bir dönemde İsrail'e 680 milyon dolarlık yeni bir silah satışına onay vermeye hazırlandığı bildirildi.

Financial Times gazetesinin Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Joe Biden yönetiminin, Tel Aviv'e yeni bir silah satışı konusunda son aşamaya geldiği belirtildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin kısa süre önce Kongre'yi gayriresmi olarak bilgilendirerek İsrail'e binlerce müşterek doğrudan saldırı mühimmat (JDAMs) kiti gönderilmesine onay verileceğini ilettiği aktarıldı.

Kongre'ye söz konusu satışla ilgili resmi bildirimin yakın zamanda yapılacağı kaydedilen haberde, ABD'nin İsrail'e ayrıca yüzlerce küçük çaplı bomba takviyesi yapacağı da belirtildi.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu silah onayını "İsrail-Lübnan ateşkesi konusunda şart olarak" gördüğü ve Biden'ın silah satışına yeşil ışık yakmasının ardından İsrail'in anlaşmaya imza koyduğu iddia edildi.

ABD'li yetkililer ise söz konusu silah satış süreciyle ateşkes anlaşması arasında doğrudan herhangi bir bağlantı olmadığını savundu.

ABD'nin İsrail'e yapacağı bu son silah satışı, daha önce yapılan ve toplam değeri 20 milyar doları bulan yüklü silah satış onayına ilaveten yapılacak.

ABD'den devasa silah satışı

Ağustos ayında ABD'den İsrail'e satışına onay verilen 5 ayrı pakette savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçlar yer almıştı.

Toplam değeri 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA savaş uçağı ve 25 adet F-15I savaş uçağı modernizasyon kiti ile bunların ilgili mühimmatları, tüm satışın içindeki en büyük payı oluşturuyor.

Öte yandan, 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ile 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ilgili ekipmanlar da diğer paketlerde yer aldı. Bunlara ilaveten 50 binden fazla top mermisi ile ilgili ekipmanların satışına da ayrı bir paket olarak onay verildi.

Toplam satış değeri 20,3 milyar doları bulan paket, Gazze'de ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu ve bölgede gerginliğin yükseldiği bir dönemde onaylandı.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, söz konusu silah satışlarının bloke edilmesi için geçen hafta Senato'ya 3 ayrı tasarı sunmuş, ancak tasarılar kabul edilmemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık silah satışı onaylamaya hazırlanıyor - Son Dakika

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