ABD, İsrail'e Yaptırım Uygulamayacak

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e, Gazze'deki insani durumu iyileştirmesi için verilen 30 günlük sürenin dolmasının ardından Tel Aviv yönetimine karşı bir politika değişikliği veya yaptırım uygulanmayacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

Patel, "Şu anda İsraillilerin ABD yasalarını ihlal ettiğine dair bir değerlendirme yapmadık. Ancak en önemlisi, attıkları bu adımların nasıl uygulandığını, nasıl genişletilebileceğini izlemeye devam edeceğiz ve bu şekilde ABD yasalarına uyumlarını değerlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

"Bazı ilerlemeler kaydedildiğini gördük, daha fazla değişiklik görmek istiyoruz. Bizim müdahalemiz olmasaydı bu değişikliklerin asla gerçekleşmeyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullanan Patel, Tel Aviv yönetiminin yardımların geçişini daha da artırdığını görmek istediklerini dile getirdi.

Patel, ABD yetkililerinin, İsrailli mevkidaşlarıyla ABD müdahalesi sonucunda atılan adımlar ve atılması gereken ek adımlar konusunda görüşmeye devam ettiğini söyledi.

Gereklilikleri yerine getirmemesi durumunda İsrail'e karşı bir yaptırım olup olmayacağı sorusuna Patel, "Bugün duyuracağım bir ABD politikası değişikliği kesinlikle yok." cevabını verdi.

Patel, Gazze'deki durumun hala vahim olduğunu yineledi.

Bu arada, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 30 günlük sürenin dolması üzerine, "bir miktar ilerleme" kaydedildiğini ancak "daha fazlasının yapılması gerektiğini" belirtmişti.

Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi istenmişti

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, ekim ayında İsrailli mevkidaşlarına Gazze'ye insani yardımların artırılması talebiyle mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.

13 Ekim tarihli mektupta, İsrail hükümetinden, 30 gün içinde Gazze'deki insani durumu "iyileştirmek için harekete geçmesi" istenmişti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, dün düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'ye giren insani yardım, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmiyor." ifadesini kullanmıştı.

Dujarric, bu yıl en az yardım girişinin yapıldığı ikinci ayın ekim olduğuna dikkati çekerek, Dünya Gıda Programı'nın Gazze'de yardıma muhtaç insanların sadece yarısına ulaşabildiğini ve İsrail'in yardımları engellemeye devam ettiğini söylemişti.