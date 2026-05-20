ABD-İsrail Saldırılarında Ahmedinejad Planı
ABD-İsrail Saldırılarında Ahmedinejad Planı

20.05.2026 11:50
ABD ve İsrail'in saldırılarında, İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı geri getirme planı iddia edildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırıların ardından geçici ateşkesle sonuçlanan saldırıların hedeflerinden birinin, ilk aşamada rejim değişikliğinin ardından İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı ülkenin başına getirmek olduğu öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin ve İsrail'in, saldırıların ilk gününde Ahmedinejad'ın evinin önünü bombalayarak onu "özgür bırakmak istediğini" iddia etti.

Yetkililer, böylelikle savaşın ilk gününde İran'da rejimi değiştirmeyi ve ABD/İsrail'in saldırılarıyla hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine Ahmedinejad'ı geçirmeyi planlandığını ancak bunun ters teptiğini ileri sürdü.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırının, Ahmedinejad'ı "ev hapsinden kurtarma planının" bir parçası olarak onu gözetim altında tutan muhafızları öldürmeyi amaçladığını savunan ABD'li yetkililer, Ahmedinejad'ın Tahran'daki evine düzenlenen söz konusu saldırıda yaralandığını iddia etti.

Ali Hamaney'in ölümü ve sonrası

ABD ve İsrail'in 29 Şubat'taki saldırılarının ilk dakikalarında İran lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki evi ağır saldırılarla hedef alınmıştı. Saldırılarda Hamaney, eşi, gelini ve 14 aylık torunu hayatını kaybetmişti.

Aynı gün Tahran'a saldırılarda Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur da yaşamını yitirmişti.

Bu gelişmeler, İran'da siyasi ve askeri yapıyı derinden sarsarken saldırıların tonunu ilk günden sertleştirmişti.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından kısa bir süre sonra liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

