ABD'li rapçi Travis Scott Paris'te gözaltından serbest bırakıldı - Son Dakika
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ABD'li rapçi Travis Scott Paris'te gözaltından serbest bırakıldı

2024 Paris Olimpiyatları'nı takip etmek için Paris'e gelen Travis Scott, güvenlik görevlisiyle yaşadığı tartışma sonrası gözaltına alındı ancak suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

12.08.2024 11:10
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2024 Paris Olimpiyatları'nı takip etmek için geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına alınan ABD'li rapçi Travis Scott'un serbest bırakıldığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı 9 Ağustos'ta Paris'te kaldığı otelde güvenlik görevlisiyle tartışmasının ardından gözaltına alınan Scott'a karşı "yeterli" suç unsurunun bulunmadığını açıkladı.

Savcılık yaklaşık 36 saatlik gözaltı süresinin ardından Scott'un serbest bırakıldığını doğruladı.

Polisler 9 Ağustos'ta ihbar üzerine sanatçının kaldığı Georges V oteline gitmiş ve bir güvenlik görevlisine şiddet uygulamakla suçlanan Scott'u gözaltına almıştı.

2015'te çıkardığı Rodea albümü ile ün kazanan sanatçı, 2018'deki Astroworld albümü ile de başarı elde etmişti.

Gerçek ismi Jacques Bermon Webster olan Scott'un ABD'li Kylie Jenner ile birlikteliğinden 2 çocuğu bulunuyor.

Kaynak: AA

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