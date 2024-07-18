ABD, Meksika, Kosta Rika ve Panama'da Çip Üretimini Genişletmek İçin Program Açıkladı - Son Dakika
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ABD, Meksika, Kosta Rika ve Panama'da Çip Üretimini Genişletmek İçin Program Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika Kıtası Ortaklığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Meksika, Kosta Rika ve Panama'da çip üretimini genişletmek için yeni bir program açıkladıklarını duyurdu. Bu programın, ülkelerin çip tedarik, test ve paketleme kapasitelerini artırarak bölgenin çip üretiminde daha büyük bir rol oynamasını sağlayacağını belirten Blinken, bu ortaklığın demokrasileri güçlendireceğini ve daha adil, sürdürülebilir ve müreffeh bir bölge inşa etme fırsatı sunduğunu ifade etti. ABD'nin çip üretimine verdiği önem göz önüne alındığında, Blinken ayrıca ocak ayında Kosta Rika'da düzenlenen bir konferansın ardından eylülde Meksika'da bir sempozyum düzenleyeceklerini de açıkladı. Bu girişimler, ABD'nin yarı iletkenler alanındaki pazar payını artırmak için yapılan çalışmaların bir parçasıdır.

18.07.2024 10:37
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Meksika, Kosta Rika ve Panama'da çip üretimini genişletmek için yeni bir program açıkladı.

Blinken, Washington'da düzenlenen Amerika Kıtası Ortaklığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Batı Yarımküre Çip İnisiyatifinin" Meksika, Panama ve Kosta Rika'dan başlayarak ülkelerin çip tedarik, test ve paketleme kapasitelerini artıracağını söyledi.

ABD'nin çip üretimine verdiği öneme işaret eden Bakan Blinken, "Bu ortaklığın tüm vaatlerini yerine getirirsek insanlarımızın özlemlerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak, demokrasilerimize olan inançlarını güçlendirmek ve herkes için daha adil, sürdürülebilir ve müreffeh bir bölge inşa etmek için tarihi bir fırsata sahip olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Blinken, ABD'nin bu kritik teknolojinin küresel tedarik zincirinde bölgenin daha büyük rol oynayabilmesinin yollarını belirlemek üzere ocak ayında Kosta Rika'da düzenlenen bir konferansın ardından eylülde Meksika'da bir sempozyum düzenleyeceği bilgisini paylaştı.

Toplam 11 ülkenin katıldığı Amerika Kıtası Ortaklığı Bakanlar Kurulu Toplantısı, Los Angeles'ta düzenlenen 2022 Amerika Zirvesi sırasında ABD Başkanı Joe Biden tarafından başlatılan Ekonomik Refah için Amerika Ortaklığı'nın bir parçası olarak düzenlendi.

Ekonomik Refah için Amerika Ortaklığı; ABD, Barbados, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Meksika, Panama, Peru ve Uruguay'dan oluşuyor.

ABD son dönemlerde yarı iletkenler alanındaki pazar payını artırmak için girişimlerine hız veriyor. ABD yönetimi, bu kapsamda yarı iletken üreticisi Micron'a 6,14 milyar dolar, Samsung'a 6,4 milyar dolar, Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'ye ise 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD, Meksika, Kosta Rika ve Panama'da Çip Üretimini Genişletmek İçin Program Açıkladı - Son Dakika
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