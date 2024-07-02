ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de İran destekli Husi radar sahasını yok etti - Son Dakika
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de İran destekli Husi radar sahasını yok etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgede İran destekli bir Husi radar sahasını başarıyla yok ettiğini duyurdu. Radar alanının bölgedeki ticari gemiler ve ABD için yakın bir tehdit oluşturduğu belirtilerek, bu eylemin deniz seferlerinin özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Husilerin İsrail, ABD, İngiltere ve Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal eden gemilere saldırı düzenlediği açıklanmıştı. Husilerin eylemleri nedeniyle Kızıldeniz'deki gemicilik şirketleri seferlerini durdurma kararı aldı. ABD ve İngiltere'nin Husilere karşı oluşturduğu deniz görev gücü, Husilerin bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurması üzerine faaliyete geçti.

02.07.2024 23:25
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NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgede İran destekli bir Husi radar sahasını yok ettiklerini duyurdu.

CENTCOM'un X hesabından yapılan paylaşımda, "Son 24 saat içinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgesinde İran destekli bir Husi radar sahasını başarıyla yok etti." denildi.

Radar alanının ABD, koalisyon güçleri ve bölgedeki ticari gemiler için yakın bir tehdit oluşturduğunun aktarıldığı açıklamada, "Bu eylem, deniz seferlerinin özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek için yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, İsrail, ABD, İngiltere ve "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal eden 4 gemiyi balistik ve seyir füzeleriyle vurduklarını açıklamıştı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de İran destekli Husi radar sahasını yok etti - Son Dakika

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