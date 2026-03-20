ABD'nin Doğu Pasifik'teki Operasyonu

20.03.2026 20:25
SOUTHCOM, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenledi ve arama kurtarma başlattı.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlediğini bildirdi.

SOUTHCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında Doğu Pasifik'teki "düşük profilli" bir teknenin hedef alındığı belirtildi.?

Teknenin uyuşturucu taşıdığı yönünde istihbarat alındığı ifade edilen açıklamada, hedefe "öldürücü kinetik saldırı" düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ordu mensuplarının saldırıda zarar görmediği, teknede hayatta kalan üç kişi için arama kurtarma çalışmalarının başlatılması için ABD Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verildiği aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kasım 2025'te, Batı Yarım Küre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik "Güney Mızrağı Operasyonu" başlattıklarını duyurmuştu.

ABD ordusu uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemiş, içindeki insanları doğrudan hedef almıştı. ABD'nin bu adımları, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
