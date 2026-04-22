ABD'nin İran'a Karşı Savaş Başarısı Asya'da Caydırıcılık Sağlayacak

22.04.2026 13:38
Amiral Paparo, İran'a karşı savaş başarısının Asya'da caydırıcılık açısından kritik olduğunu belirtti.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) Komutanı Amiral Samuel Paparo, ülkesinin " İran'a karşı savaş başarısının" Asya bölgesinde caydırıcılık açısından oldukça önemli olacağını belirtti.

ABD basınındaki habere göre Paparo, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesine yaptığı açıklamada, INDOPACOM unsurlarının, İran'a saldırılar ve İran gemilerinin engellenmesi dahil bazı operasyonlarda doğrudan yer aldığını kaydetti.

INDOPACOM birliklerinin Orta Doğu'da edindikleri "savaş derslerini gelecekteki operasyonlarına" uygulayabileceklerini belirten Paparo, "İran'a karşı savaş başarısının" Asya'da caydırıcılık açısından oldukça önemli olacağını dile getirdi.

Paparo, "Çin'in görmesini istediğim şey, ABD'nin, saldırganlığa karşı kapasite ve irade kullandığıdır ve bunu hiçbir şekilde sorgulamalarını istemiyorum. Bu da caydırıcılığı destekler ve caydırıcılık en yüksek görevimiz." dedi.

Çin ordusunun, "ABD ve İsrail'in Tahran'a karşı askeri operasyonlarını izleyip dersler çıkardığını" savunan Paparo, Çin'in bölgedeki "saldırgan eylemlerinin tatbikat değil, (Tayvan ile) potansiyel zorla birleşme için prova" olduğunu ileri sürdü.

Hint-Pasifik bölgesini "21. yüzyılın belirleyici stratejik alanı" olarak nitelendiren Paparo, Japonya'nın bölgede "ABD ittifak ağının merkezi parçası" olduğunu ve bu ülkenin bölgede "dönüştürücü liderlik sergilediğini" belirtti.

Askeri kapasiteler için "daha hızlı üretin" çağrısı

INDOPACOM bünyesinde hangi askeri kapasitelere ihtiyaç duyduğu sorusuna yönelik Paparo, "Yeterli amfibi gemimiz yok. Yeterli su üstü muhribimiz yok. Kesinlikle yeterli saldırı denizaltımız yok ve gidişatımız yanlış yönde." ifadesini kullandı.

Ülkesinin hipersonik füze, insansız hava aracı ve deniz mayınlarını "daha hızlı üretmesi" gerektiğini söyleyen Paparo, "Mevcut üretim takvimleri, işletme giderleriyle ve küresel güvenlik ortamındaki tehditlerle uyumsuzluk gösteriyor." diye konuştu.

Çin'in nükleer cephaneliğinin gelecek 5 yıl içinde yaklaşık iki katına çıkabileceği öngörüsünde bulunan Paparo, "Bu kapasitelerin üstesinden gelmeliyiz. Taktik nükleer kuvvetler dahil ABD'nin nükleer caydırıcılığının modernizesine devam etmeliyiz." dedi.

Pekin ile Pyongyang arası "askeri işbirliğinin derinleştiğine" işaret eden Paparo, Çin'in, robotik alan dahil "kolayca silah olarak kullanılabilecek ve önemli avantajlar elde edebilecek teknolojik ilerlemeleri" konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:46
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
