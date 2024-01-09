ABD\'nin Texas eyaletindeki otelde patlama: 21 yaralı

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Fort Worth kentindeki Sandman Oteli'nde meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı.
CBS News'un haberine göre, Fort Worth İtfaiye Birimi, yerel saatle 15.30 sıralarında Sandman Oteli'nde patlama olduğuna dair ihbarlar aldı.
İtfaiye yetkilileri, patlamada 21 kişinin yaralandığını açıkladı.
Çevrede gaz kokusu olduğunu kaydeden yetkililer, nedeni henüz belirlenemeyen patlamaya dair soruşturma açıldığını belirtti.
Görgü tanıklarından birkaçı da patlama öncesi çevrede doğal gaz kokusu aldıklarını ifade etti.
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