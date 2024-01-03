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ABD'nin Toplam Kamu Borcu 34 Trilyon Doları Aştı - Son Dakika
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ABD'nin Toplam Kamu Borcu 34 Trilyon Doları Aştı

ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin toplam kamu borcunun ilk kez 34 trilyon ABD dolarını aştığını açıkladı. Ödenmemiş toplam kamu borcu, 33.9 trilyon ABD dolarından 34 trilyon ABD dolarına yükseldi. Bu durum, ABD'nin brüt ulusal borcunun sadece üç ay içinde 33 trilyondan 34 trilyon ABD dolarına ulaştığını gösteriyor. Sorumlu Federal Bütçe Komitesi Başkanı Maya MacGuineas, siyasi liderlerin mali durumu düzeltmek için gerekli değişiklikleri yapmaya istekli olmadığını belirtti.

ABD\'nin Toplam Kamu Borcu 34 Trilyon Doları Aştı
03.01.2024 - 12:16,
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WASHİNGTON, 3 Ocak (Xinhua) -- ABD Hazine Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, federal hükümetin toplam kamu borcunun ilk kez 34 trilyon ABD dolarını aştığını bildirdi.

Yeni yayımlanan Günlük Hazine Açıklaması'na göre 33.9 trilyon ABD doları olan ödenmemiş toplam kamu borcu Perşembe günü 34 trilyon ABD dolarına yükseldi.

Sorumlu Federal Bütçe Komitesi Başkanı Maya MacGuineas, ABD'nin brüt ulusal borcunun Cuma günü 34 trilyon ABD dolarına ulaştığını, bu rakamın borcun 33 trilyona ulaşmasından sadece üç ay sonra gerçekleştiğini ve durumun gerçekten moral bozucu bir gelişme olduğunu belirtti.

MacGuineas, "Borcun bu oranda artmasının tek bir ekonomik nedeni yok, ancak ne yazık ki siyasi liderlerimiz mali durumu düzeltmek için ihtiyaç duyduğumuz değişiklikleri yapmaya istekli değil" dedi.

Yayımlanan son rakam, ABD Kongre üyelerinin federal finansman konusunda yeni bir mücadeleye hazırlandığı dönemde açıklandı. Bazı federal kurum ve programların mevcut fonları bu ayın sonunda sona erecek.

Kaynak: Xinhua
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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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