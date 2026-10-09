ABD'nin UCM'ye yaptırım kararını AB derin üzüntüyle karşıladı, 125 devletle çalışacak - Son Dakika
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ABD'nin UCM'ye yaptırım kararını AB derin üzüntüyle karşıladı, 125 devletle çalışacak

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AB, ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırım kararını açıklamasından 'derin üzüntü' duyduğunu bildirdi. AB Komisyonu, Mahkemenin bağımsızlığı için Roma Statüsü'ne taraf 125 devletle işbirliği yapacağını, tedbirlerin uygulanmasına kadar 6 aylık diyalog süresi olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararını açıklamasından "derin üzüntü" duyduğunu bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Birliğin UCM'yi sürekli desteklediği vurgulanarak, Mahkemenin etkin şekilde faaliyet göstermeyi sürdürmesi için yakın işbirliği yapılacağı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin ABD'nin UCM'ye yaptırım uygulama niyetini açıklamasından "derin üzüntü" duyduğu aktarılan açıklamada, UCM'nin bağımsızlığının korunması ve buna saygı gösterilmesi amacıyla Roma Statüsü'ne taraf 125 devletin tamamıyla çalışma kararlılığı ifade edildi.

Açıklamada, tedbirlerin uygulanmasına kadar 6 aylık süre bulunduğuna işaret edilerek, bu sürenin diyaloğa imkan tanıdığı kaydedildi.

AB'nin, Mahkemenin savaş suçları ve insanlığa karşı suçları soruşturma ve kovuşturma çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli önlemleri almaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, AB tek pazarında faaliyet gösteren işletmelerin çıkarlarının da korunacağının altı çizildi.

ABD'nin UCM'ye yaptırımları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, UCM'ye yönelik aldıkları yaptırım kararını savunarak, "Başkan (Donald) Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecektir. İşte bu nedenle bugün ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım uyguluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme, Kasım 2024'te Gazze'deki soykırımı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise söz konusu karara şiddetle itiraz etmiş ve kararı tanımadığını dile getirmişti.

Washington yönetimi, ağustos ayında Mahkeme Başkanı Tomoko Akane de dahil olmak üzere UCM yargıçlarına ve savcılarına yaptırım uygulamıştı.

Kaynak: AA
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