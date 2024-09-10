Vermont'ta Küçük Uçak Düşmesi: 4 Ölü - Son Dakika
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Vermont'ta Küçük Uçak Düşmesi: 4 Ölü

Vermont Eyalet Polisi, Connecticut'tan kalkan ve 4 kişinin bulunduğu küçük uçağın Vermont'a ulaştıktan sonra dönmediğini bildiren yakınları tarafından ihbar alındığını açıkladı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda uçağın enkazına ulaşıldı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.09.2024 10:47
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ABD'nin Vermont eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Vermont Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, Connecticut eyaletindeki bir havalimanından kalkan 4 kişilik küçük uçağın yaklaşık 2 saat süren uçuşun ardından Vermont'a ulaştığı belirtildi.

Daha sonra uçaktaki 4 kişinin Connecticut'a dönmek üzere yola çıktığı ifade edilen açıklamada, polisin kazaya ilişkin ihbar almadığı fakat uçaktakilerin yakınlarının uçağın dönmediğini bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, başlatılan arama çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldığı ve uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, Connecticut'taki bir okulda havacılık alanında öğretmenlik yapan bir kişi ve öğrencisi, uçakta bulunan kişiler arasındaydı.

Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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