ABD'nin Vize Teminat Uygulaması Genişliyor
ABD'nin Vize Teminat Uygulaması Genişliyor

18.03.2026 20:11
ABD, vize başvurularında teminat istenen ülke sayısını 50'ye çıkardı ve 12 yeni ülke ekledi.

ABD yönetimi, vize başvurusu yaparken 5 bin ila 15 bin dolar tutarında teminat yatırılmasını gerektiren ülkelerin sayısını 50'ye çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, daha önce 38 ülkenin dahil edildiği uygulama kapsamında listeye 12 ülke daha eklendi.

Uygulamaya dahil edilen ülkeler Kamboçya, Etiyopya, Gürcistan, Grenada, Lesotho, Mauritius, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Papua Yeni Gine, Seyşeller ve Tunus olarak sıralandı.

Yeni eklenen ülkelerle birlikte listenin büyük bölümünü Afrika ülkeleri oluştururken, Latin Amerika, Asya-Pasifik'ten de çok sayıda ülke kapsama alındı.

Öte yandan ABD yönetimi, Aralık 2025'te vize muafiyet programına dahil 42 ülkeden gelen turistlerin sosyal medya geçmişlerini incelemeyi planladığını da açıklamıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi
Aydın’da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda Aydın'da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda
Tedesco’dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı
İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde ’Bartın çiftetellisi’, kimisinde ’Azdavaylı Safiye’ çalıyor İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
Ankara’dan “İran“ adımı Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor Ankara'dan "İran" adımı! Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor

20:13
Fenerbahçe’den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
19:39
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
18:03
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
