ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'ya sağlanan silahlar Rusya'ya karşı kullanılıyor

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ABD Savunma Bakanı Austin Lloyd, bazı NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya sağladığı silahların Rusya'daki hedeflere karşı kullanılmasına izin vermesinin ardından Rus güçlerinin Harkiv'deki ilerleyişinin yavaşladığını, cephe hattında da kısmi istikrar görüldüğünü belirtti.

Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı marjında gazetecilere açıklama yapan Lloyd, sabah saatlerinde yapılan NATO-Ukrayna Temas Grubu toplantısında Ukraynalı mevkidaşından sahadaki son durumla ilgili bilgi aldığını söyledi.

Lloyd, "Ukrayna güçleri, Rusya'nın Harkiv yakınındaki saldırısı karşısında hattı tutuyor." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık yeni yardım paketini geçen hafta imzaladığına değinen Lloyd, "Müttefiklerimiz de uzun vadeli askeri yardım paketleri taahhüt ediyor. Giderek daha fazla ülke bu taahhütleri ve Ukrayna ile uzun vadeli ikili anlaşmaları yerine getiriyor." diye konuştu.

Lloyd, ülkesinin bugün Ukrayna ile ikili güvenlik anlaşması imzalayacağını bildirdi.

ABD'li Bakan Llyod, ülkesi de dahil bazı müttefiklerin Ukrayna'ya sağladıkları silahların Rus hedeflerine karşı kullanılması iznini vermelerinin ardından sahada bir değişiklik olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

"Gördüğüm şey, Rusların ilerleyişinin yavaşlaması ve cephenin (Harkiv) belirli bir kısmında istikrarın sağlanması." diyen Llyod, bundan sonra Ukrayna'nın ilerleme kaydetmesini beklediğini söyledi.

Llyod, birkaç hafta önce Rusya'nın Harkiv'de seyri değiştirecek bir kazanım elde etmesinin beklendiğini ancak bunun artık söz konusu olmadığını ifade etti.

İngiltere ve Fransa'nın ardından geçen ayın sonunda ABD ve Almanya da silahlarının Rus toprakları içerisindeki hedeflere yönelik de kullanılabileceği konusunda Ukrayna'ya serbestlik tanımıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Savunma Bakanları Toplantısı girişinde yaptığı açıklamada Ukrayna'ya sağlanacak F16'ların, Rus topraklarında kullanılmasına izin verilip verilmeyeceğiyle ilgili soruyu "Uluslararası hukuka göre, Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı vardır ve meşru müdafaa hakkı, saldırgan Rusya'nın topraklarındaki meşru askeri hedeflerin vurulmasını da içermektedir." şeklinde yanıtlamıştı.