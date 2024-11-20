ABD, Ukrayna'ya Antipersonel Mayın Veriyor - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya Antipersonel Mayın Veriyor

ABD, Ukrayna'nın Rusya'nın ilerlemesini yavaşlatması için antipersonel kara mayınlarını kullanmasına izin verecek.

20.11.2024 18:16
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın savaş alanındaki ilerlemesini yavaşlatmasına yardımcı olmak için Ukrayna'nın ABD üretimi antipersonel kara mayınlarını kullanmasına izin verileceğini bildirdi.

18. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunan Bakan Austin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'un Ukrayna'ya yönelik antipersonel kara mayınları politikasındaki değişimin Rusların değişen taktiklerini izlediğini söyledi.

Austin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın Rusya'nın savaş alanındaki ilerlemesini yavaşlatmasına yardımcı olmak için ABD tarafından tedarik edilen antipersonel kara mayınlarını kullanmasına izin vereceğini ifade etti.

Savaş alanında Rus kara birliklerinin öncü olduğunu vurgulayan Austin, bu nedenle Ukrayna'nın "Rusların bu çabasını yavaşlatmaya yardımcı olabilecek şeylere ihtiyaç duyduğunu" dile getirdi.

Antipersonel kara mayınları, siviller için kalıcı bir tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yardım kuruluşları ve aktivistler tarafından uzun süredir eleştiriliyor.

Austin, bu argümana karşı çıkarak, "Ukrayna'ya sağlamayı düşündüğümüz kara mayınları kalıcı olmayan kara mayınları olacak. Bilirsiniz, kendi kendilerini ne zaman aktive edeceklerini, kendi kendilerini ne zaman patlatacaklarını kontrol edebiliriz." ifadelerini kullandı ve mayınların kullanılmasının bu şekilde daha güvenli hale geldiğini öne sürdü.

Son olarak Austin, Ukrayna'nın şu anda kendi antipersonel kara mayınlarını ürettiğini anımsattı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın sayıca az olan ordusunu doğudaki Donetsk bölgesinde yavaş yavaş geriye doğru itiyor.

Kalıcı olmayan kara mayınları genellikle pil gerektiriyor. Bu nedenle zamanla patlayamaz hale geliyor. Bu sebeple bu antipersonel kara mayınlarının uzun yıllar kalan diğer mayınlara göre siviller için daha güvenli olduğu savunuluyor.

Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna topraklarının yeniden Kiev güçlerinin hakimiyetine geçmesini engellemek için mayınladığı bilinirken, Ukrayna da Rusya'nın ilerleyişini durdurmak için cephe hattında bazı bölgelere mayın yerleştirmek istiyor.

İnsan hakları örgütlerinden ABD'nin Ukrayna'ya mayın verme kararına tepki

ABD ve Rusya, antipersonel kara mayınlarının konuşlandırılmasını ve transferini yasaklayan Mayın Yasağı Anlaşması olarak da bilinen Ottawa Sözleşmesi'nin tarafları arasında yer almazken insan hakları örgütleri, ABD'nin Ukrayna'ya bu mayınları verme kararına tepki göstermişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Kriz, Çatışma ve Silahlar Bölümü Müdür Yardımcısı Mary Wareham, ABD'nin Ukrayna'ya karşı bu adımını "şoke edici ve yıkıcı bir gelişme" olarak değerlendirmişti.

Wareham, uzun süre kalıcı olmayan mayınların bile siviller için risk taşıdığına, karmaşık temizleme çalışmaları gerektirdiğine ve her zaman güvenilir şekilde devre dışı bırakılmadığına dikkati çekmişti.

ABD'nin 2022 itibarıyla yaklaşık 3 milyon antipersonel kara mayını stokunun bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna'ya Antipersonel Mayın Veriyor - Son Dakika

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