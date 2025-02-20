ABD ve Meksika Sınır Güvenliğinde Anlaştı - Son Dakika
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ABD ve Meksika Sınır Güvenliğinde Anlaştı

ABD ve Meksika, sınır güvenliği için koordineli devriye ve bilgi paylaşımı konusunda anlaştı.

20.02.2025 06:16
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ABD ve Meksika'nın, bölgede güvenliği artırmak için sınırın kendilerine düşen taraflarında koordineli bir şekilde devriye yapma konusunda anlaştığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Amerika Havacılık Savunma ve Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory M. Guillot, Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo ile sınır güvenliği konusunda görüşme yaptı.

İkili, ülkelerinin sınır bölgelerinde koordineli devriye yapma, "bilgi paylaşımını artırma ve anında iletişim için yöntemler oluşturma" konularında anlaştı.

Meksika hükümeti de Trump yönetiminin düzensiz göçmen sorunu ve fentanil kaçakçılığı konusundaki endişelerini gidermek için sınıra 10 bin asker konuşlandırma kararı almıştı.

General Guillot, 13 Şubat'ta Senato Silahlı Hizmetler Komitesine verdiği ifadede, ABD'nin Meksika sınırında görev yapan 5 bin askeri olduğunu ve bu sayının artmasını beklediklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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