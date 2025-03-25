ABD ve Ukrayna'dan Karadeniz Mutabakatı - Son Dakika
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ABD ve Ukrayna'dan Karadeniz Mutabakatı

ABD ile Ukrayna, Karadeniz'deki güvenli seyrüsefer için mutabık kaldı. Barış için çalışmalar sürdürülecek.

25.03.2025 19:20
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Beyaz Saray, Riyad'daki ABD- Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklamasında, ABD ile Ukrayna'nın " Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanması" konusunda mutabık olduklarını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Riyad'da 23-25 Mart tarihleri arasında ABD ve Ukrayna teknik heyetleri arasında Karadeniz'deki duruma ilişkin müzakerelerin sonuçları paylaşıldı.

Açıklamaya göre ABD ile Ukrayna, Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanması, güç kullanımının ortadan kaldırılması ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesi konularında mutabık kaldı.

İki ülke, savaş esirlerinin takası, sivil tutukluların serbest bırakılması ve zorla kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönüşü konularında da ortak çalışma iradelerini ortaya koydu.

ABD ve Ukrayna teknik heyetleri ayrıca, Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıların yasaklanmasına ilişkin mutabakatının uygulanması hususunda mutabık kaldılar.

"Enerji ve denizcilik anlaşmalarının uygulanmasını desteklemek amacıyla üçüncü ülkelerin iyi niyetli yaklaşımları memnuniyetle karşılanmaktadır." denilen açıklamada, ABD ile Ukrayna'nın, "kalıcı ve sürekli bir barışın sağlanması" için çalışmaya devam edeceği vurgusu da yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve Ukrayna'dan Karadeniz Mutabakatı - Son Dakika

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