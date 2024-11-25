Abdulati'den Arap Ülkelerine Çağrı

Güncel

KUVEYT, 25 Kasım (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, " İsrail'in saldırıları ya da tehditleriyle karşı karşıya kalan tüm Arap ülkelerinin yanında olduklarını" belirterek bölgenin geniş çaplı bir savaşa sürüklenmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Abdulati, Kuveyt ziyaretinin ardından pazar günü düzenlediği basın toplantısında İsrail'in kadın ve çocukları hedef alan saldırıları karşısında uluslararası toplumun küresel sistemi riske atan tepkisiz tavrını eleştirdi.

Mısır'ın, İsrail saldırılarının sona erdirilmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabaları sürdürme kararlılığını yineleyen Bakan, "Filistin halkı meşru haklarını tam olarak geri almadan gücün verdiği kibir, İsrail'e istikrar ve güvenlik getirmeyecek" dedi.

Bakan ayrıca Kızıldeniz'deki gergin ortamın küresel deniz trafiğini etkilemesi nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelirlerde önemli düşüş yaşandığına dikkat çekti.

Abdulati, "Gazze ve Lübnan'daki çatışmalar, Kızıldeniz'in askerileştirilmesine neden olarak sadece küresel ticarete değil, Mısır'ın ekonomisine de ciddi zarar veriyor" dedi.

Mısır'la Kuveyt arasındaki "resmi ve halklar arası derin, tarihi ve güçlü ilişkilere" dikkat çeken bakan, Kuveyt'in ortak Arap eyleminin geliştirilmesindeki rolünden övgüyle bahsetti.