Keçiörengücü\'nün genç yeteneği son yolculuğuna uğurlandı

TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü futbol takımının alt yapısında forma giyen Abdullah Sultanoğlu için Çubuk ilçesindeki Cami-i Kebir Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ankara Keçiörengücü yöneticileri, ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sultanoğlu'nun tabutuna Ankara Keçiörengücü atkısı bırakıldı. Abdullah Sultanoğlu'nun babası Cemşit Sultanoğlu, taziyeleri kabul etti. Sultanoğlu'nun cenazesi, kılınan namaz sonrası Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Umutcan ÖREN-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,