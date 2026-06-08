Keçiören Belediyesi, Abdurrahim Karakoç'un Mezarını Yeniledi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi, Abdurrahim Karakoç'un Mezarını Yeniledi

08.06.2026 09:34  Güncelleme: 10:46
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Keçiören Belediyesi, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un Bağlum Mezarlığı'ndaki mezarını ölümünün 14. yıl dönümünde aslına uygun şekilde yenileyerek bakım, onarım ve çevre düzenlemesi yaptı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un Bağlum Mezarlığı'nda yer alan mezarını aslına uygun şekilde yeniledi.

Abdurrahim Karakoç'un 14'üncü ölüm yıl dönümünde şairin mezarında gerçekleştirilen bakım onarım çalışması, Karakoç'un aziz hatırasına duyulan vefa ve saygının göstergesi oldu. Çalışmalar kapsamında mezarın çevresinde temizlik yapılırken, zamanla yıpranan bölümlerde restorasyon ve onarım çalışmaları da gerçekleştirildi.

Mezarın estetik bütünlüğünü korumak, yıpranmasını önlemek ve düzenli bir görünüm sağlamak amacıyla mermer taşlardaki çatlakların tamiri, silinen yazıların boyanması ve peyzaj düzenleme işlemleri yapıldı. Mezarın baş taşında silinip rengini kaybeden isim ve tarih, özel mermer boyaları ile boyanarak okunur hale getirildi.

Öte yandan, mezarın etrafı temizlenip çevre düzenlemesi yapılarak ziyaretçiler için de daha düzenli bir ortam sağlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi, Abdurrahim Karakoç'un Mezarını Yeniledi - Son Dakika

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