Acemoğlu: Yapay Zeka Dünyayı Değiştirecek - Son Dakika
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Acemoğlu: Yapay Zeka Dünyayı Değiştirecek

Acemoğlu: Yapay Zeka Dünyayı Değiştirecek

2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu, yapay zekanın büyük fırsatlar ve tehlikeler yaratacağını vurguladı.

07.12.2024 16:47
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2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu, yapay zekanın, dünyayı tamamen değiştirecek bir teknoloji olduğunu söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2024 Nobel Fizik, Kimya ve Ekonomi ödüllerini kazanan 7 bilim insanı, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde konferans verdi.

Konferansa, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Daron Acemoğlu, Simon Johnson, James Robinson, Kimya Ödülü sahibi David Baker, Demis Hassabis, John Jumper ve Fizik Ödülü'nü kazanan Geoffrey Hinton katıldı.

Konferans sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Acemoğlu, "Yapay zeka, içinde bulunduğumuz dünyayı tamamen değiştirecek bir teknoloji. Büyük fırsatlar, aynı zamanda büyük tehlikeler yaratacak bir teknoloji." ifadelerini kullandı.

Yapay zekaya "korkunç bir yatırım yapıldığını" aktaran Acemoğlu, şunları kaydetti:

"Ne kadar iyimserseniz, bakış açınız ona bağlı. Ama en kötümser insanlar için belli ki yapay zeka, birçok sektörde kullanılacak, sosyal hayatımızı değiştirerek... Sosyal medya, politika ve demokrasiyi çok etkileyecek. Bunların içerisinde de nasıl etkileyeceği aslında teknolojinin yönüyle, kurumlarla ilgili. Örneğin şu anda Çin'de yapay zekayı sansür için, insanların bir yerlerde toplanmaması ve sosyal medyada eleştirici bir şeylerin söylenmemesi için çok sık kullanıyorlar. Bunu başka ülkeler de kullanıyor. Böyle olunca demokratikleşme çok daha zorlaşacak, hatta demokrasisi güçlü ülkeler için de büyük bir sıkıntı haline gelecek. Zaten demokrasi dünyada bir krizde."

Yapay zekanın iş hayatına ve sosyal hayata etkileri

Acemoğlu, "Yapay zekayı otomasyon içinde kullanmak da çok kolay. Bu ne demek? Birçok insan işini kaybedebilir, bu olunca eşitsizlik artar, hatta sosyal barış için de iyi olmaz. Diğer yandan yapay zekayla işçilerin verimini artırmak da çok mümkün. Sonuçta işçilerin ihtiyacı olan şey daha çok bilgi. Yapay zekayı öyle geliştirmek mümkün. Böylece insanlar çok daha iyi bilgilere sahip olup, sosyal alanda, siyasi hayatlarında da daha bilgili kararlar verebilirler." diye konuştu.

Kısa süre içinde yapay zekanın çok şeyin belirleyicisi olacağını dile getiren Daron Acemoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta sosyal hayatımız önümüzdeki dönemde belli bir açıdan yapay zeka tarafından belirlenecek. Peki bu yönü, neyi belirliyor? Şu an birkaç şirket yapay zekayı tamamen elinde tutuyor, tüm bilgileri elinde tutuyor. Bu şirketler ne karar verirse şu anda o olacak. Bu da zaten sağlıklı bir şey değil. Önümüzdeki tarihlerde ekonomik ve siyasi güç birkaç kişinin ve gurubun elinde yoğunlaşırsa bunun negatif etkileri olur. Şu anda da daha fazla denetim, daha fazla regülasyon, daha geniş bakış açısı çok önemli."

Kaynak: AA

Daron Acemoğlu, Yapay Zeka, Teknoloji, Demokrasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acemoğlu: Yapay Zeka Dünyayı Değiştirecek - Son Dakika

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