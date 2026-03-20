Acıgöl'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acıgöl'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü

20.03.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de yaşanan zincirleme kazada baba ve iki oğlu yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesi yakınlarında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Mehmet Gültekin Cingitaş (36) ile oğulları Aras (9) ve Kayra Cingitaş (15), gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Nevşehir-Aksaray kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Yasin Çiğdem yönetimindemki 50 LF 858 plakalı otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız idaresindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs de kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk kontrollerde sürücü Mehmet Gültekin Cingitaş ile otomobildeki oğlu Aras Cingitaş'ın hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi. Araçta sıkışan sürücüsü Yasin Çiğdem ise itfaiyeciler tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Baba ve oğulun cansız bedenleri hastanenin morguna götürüldü. Sürücünün diğer oğlu Kayra Cingitaş da yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAYRAM TATİLİNE GELMİŞLER

Baba ve 2 çocuğunun öldüğü Cingitaş ailesinin, bayram tatili için Ankara'dan Nevşehir'e geldikleri öğrenildi. Mehmet Gültekin Cingitaş ile oğulları Aras ve Kayra'nın cansız bedenleri, yakınları tarafından hastanenin morgundan alınıp Göreme Merkez Camisi'ne getirildi. Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün'ün yanı sıra Cingitaş ailesinin yakınları ve çok sayıda kişi cenazeye katıldı. Kılınan namazın ardından Mehmet Gültekin Cingitaş ile çocukları Aras ve Kayra, gözyaşlarıyla ilçe mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan, diğer yaralıların tedavilerine devam edildiği de belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Nevşehir, Güvenlik, Güncel, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acıgöl'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
Semih Şentürk’ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi Semih Şentürk'ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 5 maç sonra devirdi Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi
21 ev için ödediği aidat akılalmaz 2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
Konyaspor, Gençlerbirliği’ni son dakikalarda üzdü Konyaspor, Gençlerbirliği'ni son dakikalarda üzdü

17:02
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
16:38
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 18:23:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Acıgöl'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.