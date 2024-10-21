Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 6 Ekim'deki trafik kazasında yaralanan sürücü kurtarılamadı.
Kelekçi Mahallesi'nde otomobilin römorka çarpması sonucu yaralanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Caner Kef, yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Kef'in cenazesinin bugün Tavas'ın Kalınkoz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Acıpayam'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?