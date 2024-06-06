Adalar Müzesi, Viktor Albukrek Koleksiyonu\'na ev sahipliği yapacak

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Büyükada'da yer alan Adalar Müzesi, yeniden düzenlenmesinin ardından "Eşyanın Belleği: Bir Zamanların Büyükadası'ndan Viktor Albukrek Koleksiyonu"na ev sahipliği yapacak.

Müze'den yapılan açıklamaya göre, Viktor Albukrek'in yaklaşık 500 parçadan oluşan eşya koleksiyonunun yer aldığı sergi, 8 Haziran saat 16.00'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Müzenin eklemelerle yeniden açılacak bölümleri arasında "Ulaşım", "Yerel Yönetim", "Spor", "Müzik", "Adalılar", "Haberleşme", "Sağlık", "İmar" ve "Hayırseverlik" bulunuyor.

Adalar'ın binlerce yıllık oluşum ve yerleşim hikayesinden farklı bölümleri barındıran müze, ikinci büyük yenilemesini gerçekleştirdi.

Müzeye, iki bin yıllık deprem tarihini ve önemli depremleri içeren bölümle, "Dün-Bugün Adalar" fotoğraflarını karşılaştırmalı olarak içeren gösterimler de eklendi.