Adalet Bakanı Akın Gürlek: Dorukhan Büyükışık dosyasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

21.05.2026 09:00
Adalet Bakanı Akın Gürlek, emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın 2018'de İzmir'de şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni deliller ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığını ve 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın 2018 yılında İzmir'de bir inşaat şantiyesinde şüpheli şekilde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gidiyor, adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu çerçevede Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin koordinasyonunda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir. Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır" dedi.

'HİÇBİR DELİLİN KARARTILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Bakan Gürlek, "Bu soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

