Adalet Bakanı Gürlek, Bahçeli'ye TBMM'deki makamında taziyesini ilettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ederek kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı için taziye dileklerini iletti. Gürlek, NSosyal paylaşımında merhumeye rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ile başsağlığı diledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makam odasında taziye ziyaretinde bulundu.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Görüşmemizde, kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı dolayısıyla taziye dileklerimizi bir kez daha ilettik. Merhumeye yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum."
Kaynak: AA
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