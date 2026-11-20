Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, her çocuğun güven içinde büyüyebilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesinin güçlü bir toplumun temeli olduğunu belirtti.

Çocukları ihmal, istismar ve şiddetten korumaya yönelik tedbirleri güçlendirmek ve üstün yararlarını esas alarak haklarını gözetmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışmaların ağır yükünü taşıyan çocukların acılarının sona ermesi, tüm çocukların güven, sevgi ve umut içinde büyüyebileceği bir geleceğe kavuşması en büyük temennimizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizde çocuk haklarına yönelik hukuki güvenceleri geliştirmeye, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan çocukların haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."