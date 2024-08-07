Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik talebini sundu

Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik talebine ilişkin, "Davaya müdahillik beyanını içeren dosyamız ve eklerinde, İsrail'in BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği, tüm delilleri ve unsurlarıyla net bir şekilde ortaya konmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, Türkiye'nin UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyayı sunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Gazze'de yapılan soykırımın karşısında olduğunu vurgulayan Tunç, şunları ifade etti:

"Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak ortaklaşa hazırladığımız davaya müdahillik beyanını içeren dosyamız ve eklerinde, İsrail'in BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği, tüm delilleri ve unsurlarıyla net bir şekilde ortaya konmuştur. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde attığımız bu somut adım, işgalci İsrail tarafından Gazze'de yapılan soykırımın ve katliamın karşısında olduğumuzu tüm dünyaya açıkça göstermektedir."

???????İsrail yönetimince 7 Ekim'den bu yana en temel insan hakları yok sayılarak 40 bin Filistinlinin şehit edildiğine, 90 binin üzerinde kişinin de yaralandığına dikkati çeken Tunç, "Barbar İsrailli yetkililer, uluslararası hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız." dedi.

Bakan Tunç, Türkiye'nin Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığı kabul edilene ve Filistinli kardeşlerimiz özgür olana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."