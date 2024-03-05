Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya mücadelemiz devam edecek - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya mücadelemiz devam edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya mücadelemiz devam edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur'un Bucak ilçesinde yaptığı konuşmada, terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Tunç, Türkiye'de gerçek belediyeciliğin AK Parti'nin iktidara gelmesiyle başladığını ve millete hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Tunç, terörle mücadelede şehitler verdiklerini ve çocukların huzurlu bir geleceğe kavuşması için çalışacaklarını ifade etti.

05.03.2024 18:20
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Bakan Tunç, Burdur'un Bucak ilçesinde, AK Parti Bucak Belediye Başkan adayı Emrullah Ünal ile esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Bucak Seçim Bürosunda partililerle bir araya gelen Tunç, burada yaptığı konuşmada, Burdur ve Bucak'ın her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na en büyük desteği veren yerlerden olduğunu söyledi.

Bakan Tunç, Türkiye'de gerçek belediyeciliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlattığını, CHP yönetiminde suları akmayan, çöpleri toplanmayan, yolları çukur olan İstanbul'u 5 yılda yaşanabilir hale getirdiğini hatırlattı.

Tunç, İstanbul'daki gerçek belediyecilik başarısının AK Parti'nin kurulmasını ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin başına geçmesini sağladığını vurgulayarak, "Gerçek belediyecilik, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber, Türkiye genelinde, bütün Anadolu'nun il ve ilçelerinde, beldelerinde eser ve hizmet siyasetine dönüştü. 22 yıldan bu yana da milletimize, hem yerelde hem genelde hizmet etmenin şerefini Cenabıallah bahşetti. Biz de milletimizin güvenine layık olabilmek için gecemizi gündüzümüze katmaya devam ediyoruz." dedi.

"Özgürlüklerin önünü alabildiğince açtık"

Tunç, 22 yıldan bu yana toplum olarak "güçlü olalım" diye çalıştıklarını, istikrarlı kalkınma hamleleriyle bütün vilayetleri eserlerle donattıklarını vurguladı.

Enerjide bağımsız, savunma sanayinde daha güçlü olmak, terörle daha güçlü mücadele etmek ve dışa karşı daha güçlü olmak için çalıştıklarını vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:

"Enerjide bağımsız olmak için doğal gazıyla petrolüyle ve diğer enerji kaynaklarıyla yoğun bir çaba gösterdik. Yine göstermeye devam ediyoruz. Dünya projeleriyle ülkemizi tanıştırdık. AK Parti'den önce temel hak ve özgürlükler kısıtlanıyordu. Üniversitelerde çocuklarımızın kılık kıyafeti sorun ediliyordu. Derslerden, sınavlardan atılıyordu. Okul birincileri, kürsülerden indiriliyordu. Öyle günleri yaşadık. Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı o günlerden bugünlere geldik. ve özgürlüklerin önünü alabildiğince açtık. Demokrasimizin standardını yükselttik. Hep ne yaptık? Milletimizle beraber o milli iradenin düşmanlarına, vesayetçi ve darbeci anlayışa karşı hep mücadele ederek bugünlere geldik. 22 yıldan bu yana ülkemizi geliştirmek için kalkındırmak, büyütmek için çalışırken her türlü engellerle de karşılaştık."

"Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelemiz devam edecek"

Tunç, Gezi olayları, 17-25 Aralık emniyet, yargı darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkenin seçilmiş hükümetini devirip, demokrasiye darbe vurulmaya çalışıldığını anımsatarak, milletin şanlı direnişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü duruşuyla tüm bu zorlukları aşmayı başararak bugünlere geldiklerini söyledi.

Bundan sonra da yine milletle yürümeye devam edeceklerini belirten Tunç, milletin refahını, alım gücünü arttırmak için çalışacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulması çabalarına karşı yaptıkları mücadelede şehitler de verdiklerini aktaran Tunç, "Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelemiz devam edecek. Çocuklarımızın ve gençlerimizin huzurlu bir geleceğe kavuşması için çalışacağız." dedi.

Bakan Tunç, Anayasa'nın tamamen demokratik sivil bir hale kavuşması için yeni bir mücadele verdiklerini dile getirerek, bu dönemde parlamentoda uzlaşma sağlanırsa, millete yakışır, demokratik, şirin, katılımcı bir anayasaya kavuşulacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, AK Parti, Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya mücadelemiz devam edecek - Son Dakika

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