Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni mahkemelerin faaliyete geçmesi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni mahkemelerin faaliyete geçmesi hakkında açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda faaliyete başlayan yeni mahkemeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tunç, yargının etkinliğini ve verimliliğini artırmak, mahkemelerde ihtisaslaşmayı sağlamak ve vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevreleri belirlendiği gibi, Muğla Seydikemer adliye teşkilatının yargı çevresi de değiştirildi.

04.07.2024 02:15
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda yeni faaliyete başlayan ve yargı çevreleri belirlenen mahkemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda yeni faaliyete başlayan Denizli Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinin Denizli, Muğla ve Uşak; Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinin Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale olarak belirlendiğini aktardı.

Yeni kurulan Muğla Seydikemer adliye teşkilatı yargı çevresinin, Fethiye yargı alanından çıkartıldığını kaydeden Bakan Tunç, Seydikemer mahkemelerinin yargı çevresinin Seydikemer ilçesi mülki sınırları olarak belirlendiğini bildirdi.

Ağır Ceza Mahkemeleri yönünden Seydikemer Adliyesinin, Fethiye Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresine dahil edildiğini belirten Tunç, yeni kurulan ağır ceza mahkemeleri, infaz hakimlikleri, iş mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, asliye ticaret mahkemeleri ve kadastro mahkemelerinin yargı çevrelerinin de aldıkları karar doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni mahkemelerin faaliyete geçmesi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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